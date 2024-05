Khởi động giải chạy “TTC AgriS - Power Racing 2024”

Đặc biệt, tiếp tục đồng hành cùng Chương trình "TTC AgriS: 10 Triệu Cây Xanh - Kiến Tạo Tương Lai Xanh", với mỗi 5km mà các VĐV hoàn thành, TTC AgriS sẽ trồng 1 cây xanh ở các khu vực vùng nguyên liệu trên địa bàn trong chương trình phủ xanh xuyên biên giới, nhằm lan tỏa thông điệp "Run Together – Run For Green" (Chạy cùng nhau - Tiến tới một tương lai xanh), góp phần chống biến đổi khí hậu và xây dựng cuộc sống xanh, lành mạnh và bền vững hơn.

Giải chạy TTC AgriS - Power Racing 2024 là hoạt động thể thao kết hợp quảng bá du lịch hướng đến tương lai cộng đồng phát triển tích cực về sức khoẻ và đổi mới nhận thức, chung tay bảo vệ, cải tạo thiên nhiên cũng như chất lượng sống bền vững của mọi người.

“TTC AgriS - Power Racing 2024” do Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) tổ chức với thông điệp “Run Together - Run For Green” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 - 21/07/2024 tại Tây Ninh. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 55 năm TTC AgriS: "TTC AgriS Responsible Value Chain - 55 Years and Beyond".