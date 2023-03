Khởi động chuỗi sự kiện chào mừng 120 năm du lịch Sa Pa

Biểu diễn văn nghệ chào mừng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Các hoạt động trong chuỗi sự kiện mùa hè 2023 tại Sa Pa bao gồm: Lễ hội Đền Mẫu Sơn – Mẫu Thượng – Mẫu Fansipan (từ ngày 20-22/4); Ngày hội văn hóa các dân tộc tại thị xã Sapa lần thứ I (ngày 22-23/4); Lễ hội Mộng Mị Sapa (29/4 - 30/4); Lễ hội Vó ngựa trên mây lần thứ 6 (tháng 6/2023); Giải chạy Sa Pa - mùa nước đổ (tháng 4-5/2023) cùng hàng loạt chương trình đặc sắc khác…



Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Đỗ Văn Tân nhấn mạnh, với văn hóa đặc trưng vùng miền, Sa Pa hy vọng chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch sẽ mang lại những trải nghiệm ý nghĩa, ấn tượng, mãn nhãn, đáng nhớ cho nhân dân và du khách.



Trước đó, nhằm thu hút khách du lịch dịp Tết Quý Mão, thị xã Sa Pa đã tổ chức Lễ hội mùa Xuân “Sa Pa - Vùng đất muôn sắc hoa" và nhiều chương trình ngày hội văn hóa dân gian tại các bản, làng, giới thiệu văn hóa, phong tục tập quán đồng bào các dân tộc thiểu số.



Với sức hút của Lễ hội mùa Xuân, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 - 26/1/2023), thị xã đón khoảng 88.000 lượt du khách trong và ngoài nước, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.



Hai tháng đầu năm 2023, Sa Pa đón trên 534 nghìn lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2022. Tổng thu từ du lịch dịch vụ ước đạt 1.847 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, Sa Pa đặt mục tiêu đón được 3,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng.

Hương Thu