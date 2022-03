Khỏi Covid-19 vẫn ho kéo dài: Có phải đã tái nhiễm?

Vì sao ho kéo dài sau khi khỏi Covid-19?

Theo BS Hoàng Sơn, thành viên "Nhóm Bác Sĩ Quân Y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà", nguyên nhân gây ho khi nhiễm virus cấp nói chung và nhiễm Covid-19 nói riêng thường do ái lực của các loại virus này với đường hô hấp. Chúng thường xâm nhập bắt đầu từ hầu họng sau đó lan xuống phế quản phổi. Tại đây chúng phát triển, nhân lên và gây ra các phản ứng viêm. Các phản ứng viêm tiết ra các chất trung gian hóa học và có thể làm tổn hại các tế bào lớp niêm mạc đường hô hấp. Ho có thể do phản ứng của cơ thể với chất trung gian hóa học này hoặc do tổn thương lớp niêm mạc đường hô hấp làm "lộ" các đầu mút dây thần kinh (ho) nên chỉ một kích thích nhỏ cũng gây ra cơn ho.

Nhiều người đã âm tính SARS-CoV-2 nhưng các triệu chứng vẫn tiếp tục kéo dài (Ảnh minh họa: M.N.).

Đa số ho do virus thường không cần dùng đến kháng sinh. Tuy nhiên, sự tổn thương niêm mạc đường hô hấp có thể gây ra bội nhiễm vi khuẩn, một số trường hợp ho nặng và có đờm có thể phải dùng kháng sinh. Do vậy việc dùng kháng sinh nên có được sự tư vấn của bác sĩ.

Giải thích về tình trạng ho kéo dài sau khi đã âm tính SARS-CoV-2, theo BS Sơn, có một số nguyên nhân như sau:

- Do phản xạ tống xuất đào thải "xác" virus còn tiếp tục.