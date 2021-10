Khỏi Covid-19, nhiều F0 vẫn bị kỳ thị vô lý

Thái độ kỳ thị, xa lánh từ người xung quanh khiến nhiều F0 khỏi bệnh ngại ra đường, tiếp xúc bên ngoài. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau đó, N. được công việc khác làm tại nhà. Cô cho rằng nhiều công ty lo ngại tuyển dụng F0 khỏi bệnh ngay cả trong cuộc sống bình thường mới.

“Từ lúc bệnh tới giờ, mình hạn chế ra đường, trừ khi có việc cần thiết. Thực phẩm được gia đình ở quê gửi lên. Trải nghiệm như lần đi xin việc vừa rồi khiến mình càng ngại tiếp xúc bên ngoài vì sợ bị kỳ thị”, N. nói.

Trước khi mắc Covid-19 vào cuối tháng 8, chị H. (34 tuổi, ở quận 8) có chung tâm lý sợ F0 như nhiều người. Nhất là khi chị sống ở vùng đỏ của TP.HCM trong thời kỳ đỉnh dịch, không ít người qua đời vì nCoV.

Khỏi bệnh sau khoảng một tuần cách ly tại nhà, chị H. hạn chế ra đường, chủ yếu nhờ ba mẹ mua thực phẩm giúp hoặc đặt hàng qua mạng.

“Tôi từng đọc chia sẻ của nhiều người về trường hợp F0 khỏi bệnh bị kỳ thị, nhưng không ngờ hàng xóm lại sợ mình đến vậy. Khi tôi qua mua đồ tạp hóa, cô ấy trò chuyện hồ hởi cho tới khi biết tôi từng mắc bệnh thì lập tức né tránh, dù tôi vẫn tuân thủ quy tắc 5K. Thái độ kỳ thị này khiến tôi không dám nói mình là F0 khỏi bệnh mỗi khi ra ngoài”, chị N. nói.

“Cả xóm ai cũng xa lánh”, “Láng giềng coi như chưa từng quen”, “Công ty chưa cho trở lại làm việc”, “Bị yêu cầu test nhanh khi đi khám triệu chứng hậu Covid-19 ở bệnh viện”... là một số chia sẻ của F0 khỏi bệnh khác khi phải chịu đựng sự kỳ thị vô lý.

Sai lầm

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết người khỏi Covid-19 là nhóm an toàn nhất trong môi trường có nCoV. Họ có thể miễn dịch cả đời hoặc trong 6 tháng tới một năm.

Khả năng tái mắc Covid-19 sau khi khỏi bệnh là rất thấp. Một số người miễn dịch kém có thể bị lại nhưng không đáng lo ngại.

“Thấy F0 khỏi bệnh, tôi càng mừng vì người ta không lây cho mình nữa. Họ an toàn hơn nhóm khác, đặc biệt sau 21 ngày cách ly. Kỳ thị F0 khỏi bệnh là suy nghĩ ngược, hoàn toàn sai lầm”, bác sĩ Khanh nói.

Nghiên cứu sinh, thạc sĩ Trương Nguyễn Xuân Quỳnh, ĐH Boston (Mỹ) và ĐH Chulalongkorn (Thái Lan), nhà thực hành CTXH lâm sàng trong lĩnh vực y tế, cũng từng cảnh báo sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với F0 là một trong số nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tâm lý nghiêm trọng, kéo dài ngay cả sau khi họ khỏi bệnh đã lâu.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định việc kỳ thị F0 khỏi bệnh là hoàn toàn sai lầm. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo The New York Times, các chuyên gia y tế và nhà dịch tễ học ở Mỹ đều cho rằng bệnh nhân khỏi Covid-19 không còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Tuy nhiên, không ít cá nhân phải đối mặt với sự kỳ thị xuất phát từ nỗi sợ hãi của người xung quanh.



Đó là bác sĩ thú y từ chối điều trị cho thú cưng của một phụ nữ đã khỏi bệnh; thợ làm vườn không cắt tỉa hàng rào bên ngoài ngôi nhà của một người đàn ông đã hồi phục; nhân viên tiệm giặt là nhảy dựng lên khi trông thấy Ủy viên Hội đồng thành phố New York Mark Levine - người được đưa tin mắc Covid-19 trên báo đài địa phương.



TS Eric McDonald, giám đốc về dịch tễ học và dịch vụ tiêm chủng của quận San Diego, cho biết đôi khi, sự kỳ thị liên quan đến Covid-19 không phải là vấn đề mad các cơ quan y tế quan tâm bởi họ đang tập trung theo dõi sự lây lan của virus, theo Los Angeles Times.



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) từng khuyến cáo các nhà lãnh đạo cộng đồng và nhân viên y tế ngăn chặn sự kỳ thị liên quan đến Covid-19 bằng cách lên tiếng chống lại hành vi tiêu cực, chia sẻ thông tin chính xác về cách virus SARS-CoV-2 lây lan, công khai chống lại định kiến về F0.



CDC khuyến nghị những người từng bị kỳ thị hoặc phân biệt đối xử nên xem xét tìm kiếm sự trợ giúp về sức khỏe tâm thần hoặc dịch vụ hỗ trợ xã hội.