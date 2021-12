Khởi công tu bổ Hải Vân Quan giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế

Your browser does not support the audio element.

Ngày 19/12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan tại di tích Hải Vân Quan, đèo Hải Vân.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công "lịch sử" công trình di tích Hải Vân Quan (Ảnh: CTV).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm trên diện tích khoảng 6.500m2 ở đỉnh đèo Hải Vân (giữa thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn đầu tư được trích từ ngân sách thành phố Đà Nẵng 50% và ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế 50%.