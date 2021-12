Khởi công dự án hơn 5.000 tỷ đồng kết nối từ miền núi phía Bắc tới Hà Nội

Your browser does not support the audio element.

Sáng 27/12, tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức khởi công xây dựng Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tới dự và phát lệnh khởi công.

Dự án được đầu tư bằng nguồn vay ODA của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Chính phủ Úc và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, với tổng mức 5.339 tỷ đồng tương đương 235,328 triệu USD (trong đó vốn vay ADB là 187,277 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc là 4,481 triệu USD; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 43,569 triệu USD). Dự án được xây dựng trên địa phận các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.