Khoe máy hút chân không 'chạy bằng cơm', cô gái bị người xem phản đối

Mới đây, một cô gái đã đăng tải clip khoe nhà mình có chiếc máy hút chân không "chạy bằng cơm" để bảo quản rau, củ, quả trong tủ lạnh, kéo dài thời gian sử dụng. Những tưởng sẽ được mọi người ủng hộ ngờ đâu lại nhận về vô số bình luận chỉ trích.

Khoe máy hút chân không "chạy bằng cơm", cô gái bị dân tình ùa vào chỉ trích

Chẳng là cô nàng này dùng một chiếc ống hút và tự mình hút sạch không khí ở trong các túi đựng thực phẩm ra. Tuy nhiên, đa số người xem đều cho rằng cách làm của cô gái không hay tẹo nào thậm chí nhìn vào chỉ khiến dân tình thêm lo sợ.