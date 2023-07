Khoe ảnh bạn gái của Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh nói: 'Không có chỗ nào để chê'

Your browser does not support the video tag.

Trizzie Phương Trinh khẳng định nhờ sự khéo léo, hiểu chuyện của bạn gái mới Bằng Kiều nên cả gia đình mới có thể hòa thuận như vậy.

Trizzie Phương Trinh hết lời khen ngợi bạn gái mới của chồng cũ: "Linh không có chỗ nào để chê. Đẹp người, đẹp nết, dễ thương. Mẹ của Linh cũng tuyệt vời không kém. Cô cũng quý các con của mình như Linh. Vợ mới có dễ thương mà gặp bà mẹ vợ cứ nói ra nói vào thì cũng hư chuyện.

Không những Bằng Kiều may mắn mà mình cũng thấy may mắn là người mới của anh ấy là Linh chứ không phải là người khác. Cầu chúc cho ông bạn và Mai Linh mãi mãi hạnh phúc bên nhau và mong tình chị em mình luôn là như thế. Lần sau nhớ mua 7 cái áo thun để mặc giống nhau nhé".

Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người chú ý. Quả thực hiếm có mối quan hệ nào giữa "người mới - người cũ" được văn minh, hòa thuận giống như Trizzie Phương Trinh và bạn gái mới của Bằng Kiều.

Điều thú vị là ngay dưới bài đăng này, Bằng Kiều để lại bình luận vừa dí dỏm vừa khéo léo khen ngợi cả 2 người phụ nữ: "Nói chung cứ là mẹ của con tui đều tuyệt vời hết".

Theo VTC