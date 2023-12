Khốc liệt cuộc đua ở ‘chợ toàn cầu’, thị phần cá tỷ USD của Việt Nam sụt giảm

Doanh nghiệp đuối sức, người nuôi thua lỗ

Dù thị trường xuất khẩu đã có những tín hiệu tích cực nhưng khi đề cập tới ngành hàng cá tra, lãnh đạo Công ty CP Vĩnh Hoàn thừa nhận, doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn tại các thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc.

Bình quân, lượng đơn hàng xuất khẩu giảm khoảng 30% cho tất cả thị trường, trong khi giá bán lại rớt thê thảm. Theo vị lãnh đạo này, chi phí nuôi, chế biến, xuất khẩu, kiểm soát chất lượng, lưu kho hàng tồn… đều tăng, tạo áp lực lớn cho các đơn vị chế biến, xuất khẩu thủy sản.

Trong khi đó, tại các vùng nuôi ở ĐBSCL, người nông dân không chỉ “treo ao” mà còn “treo miệng cá” vì không còn vốn để mua thức ăn. Chưa kể, giá cá nguyên liệu thấp, giá thành sản xuất cao nên càng đổ thức ăn xuống ao cho cá ăn càng lỗ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hải – Chủ nhiệm HTX cá tra Thới An - tình trạng bán cá tra dưới giá thành sản xuất kéo dài thì người nuôi rất khó cầm cự với nghề.

Xuất khẩu cá tra tỷ USD của Việt Nam sụt giảm mạnh (Ảnh: Hoàng Giám)

Hiện giá thành sản xuất cá tra dao động trong khoảng 28.000-28.500 đồng/kg. Song, báo cáo của Bộ NN-PTNT cho thấy, tháng 11 vừa qua, giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp đà giảm xuống còn 26.000-26.500 đồng/kg cho kích cỡ 0,8-1kg/con. Với mức giá này, người nuôi cá tra lỗ khoảng 2.000 đồng/kg khi xuất bán.

Ông Nguyễn Văn Tấn – hộ nuôi cá tra ở An Giang - than thở, do phải bán dưới giá thành nên những người nuôi cá tra như ông đang bị thua lỗ nặng từ 1-1,5 tỷ đồng/ao.