Khoảnh khắc xúc động Việt Anh thăm mộ NSND Hoàng Dũng

Cố NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956. Mặc dù là diễn viên tên tuổi trên truyền hình nhưng trước đó ông vốn nổi danh trên sân khấu kịch với các vai diễn để đời trong các vở: Tôi và chúng ta (vai Chính), Cát bụi (vai Cả Khoa), Thầy khóa làng tôi (vai Thầy khóa), Hà Nội đêm trở gió (vai Lãm), Ăn mày dĩ vãng (vai Hai Hùng), Tiếng đàn vùng Mê Thảo (vai Bá Nhỡ)....

Trong lĩnh vực phim ảnh, cố NSND Hoàng Dũng từng tham gia hàng loạt tác phẩm truyền hình tên tuổi như: Những người sống bên tôi, Cuồng phong, Đàn trời, Tuổi thanh xuân.... Đặc biệt ông được nhiều khán giả yêu thích qua vai ông trùm Phan Quân trong phim truyền hình Người phán xử (2007).

Clip Việt Anh viếng mộ NSND Hoàng Dũng dịp cuối năm:

Hà Lan