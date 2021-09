Your browser does not support the video tag. Khoảnh khắc thót tim khi cá mập lao qua lồng có thợ lặn ở bên trong Đoạn video quay cách đây vài năm, giờ đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một vụ cá mập hung hãn tấn công nhưng kênh YouTube Gabe và Garrett có 2,1 triệu người theo dõi, đã giải thích rằng con cá mập trắng lao tới nhắm vào miếng mồi. Khi cá mập trắng cắn vào thứ gì đó nó sẽ tạm thời bị mù, nó cũng không thể bơi ngược lại. Do vậy con cá mập đã vô tình va vào thành lồng, nhưng không thể bơi ngược lại nên nó tiếp tục lao về phía trước, làm gãy thanh chắn lồng. Thợ lặn mắc trong lồng là một người rất giàu kinh nghiệm, khi con cá mập đã ra ngoài, anh bơi ngược lại và leo ra ngoài lồng. Mãi đến hôm sau cả đoàn mới quay trở lại vị trí cái lồng. Thuyền trưởng cho biết đây là một sự việc hi hữu xảy ra tại khu vực này.