Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64 năm nay, bên cạnh những mẫu đầm đính sequin bắt mắt - ''đặc sản'' không thể thiếu tại bất kỳ sự kiện thảm đỏ lớn nhỏ nào, sự ''càn quét'' của tông hồng và đen chủ đạo của địa hạt thời trang năm 2022 như khơi dậy nguồn năng lượng tươi trẻ cùng một thoáng cảm hứng hoài niệm để tạo nên một buổi dạ tiệc thời trang và âm nhạc đẳng cấp.

Dưới đây là top các ngôi sao sở hữu khoảnh khắc thời trang thảm đỏ ấn tượng lễ trao giải Grammy 2022.

Chủ nhân của giải Grammy 2022 ở hạng mục ''Best New Artist'' và ''Best Pop Solo Performance''khoe phong thái trang nhã, sang trọng trong thiết kế đầm đen phối cùng đôi găng tay dài mang đậm cảm hứng bourgeois Âu châu xưa của Vivienne Westwood.