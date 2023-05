Khoảnh khắc thầy giáo tóc bạc trắng lau nước mắt trong tiết dạy cuối cùng

Mới đây, học sinh 12A13, Trường THPT Hoàng Mai (Nghệ An) đăng tải clip ghi lại cảnh thầy Văn Đức Minh (62 tuổi, giáo viên môn Sinh học) ngồi trên bục giảng lau nước mắt trong buổi chia tay lứa học trò cuối cấp.

Phía dưới, tập thể học sinh hát vang: "Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay/Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay/Là cảm xúc khó nói chỉ biết đứng ngẩn ngơ... Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt/Sau hôm nay ta cách xa rồi/Đến bao giờ được thêm một lần...".

Khi nhóm học sinh đang hát, phía trên bục giảng, thầy Minh liên tục lấy tay lau nước mắt và ôm cặp rời khỏi lớp học khi trống đánh tan giờ.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm ấm áp của thầy trò.