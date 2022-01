Khoảnh khắc 'quẩy' cực sung của Tóc Tiên 8 năm trước gây sốt

Theo đó, đây là bài đăng của Tóc Tiên từ năm 2014, chưa cần nhìn đến khoảnh khắc mà Tóc Tiên đăng tải là gì, nhưng khi nhìn vào cảm xúc mà cô nàng chú thích cũng khiến dân tình "cười ra nước mắt".

Cụ thể, bên cạnh bài đăng của mình, Tóc Tiên đã chú thích cho bài đăng như sau: "Đang cảm thấy yêu đời hơn cả ông mặt trời".

Đoạn clip "quẫy" cực sung của Tóc Tiên từ 8 năm trước bỗng được "đào" lại vì gương mặt quá giống Trấn Thành

Hóa ra khoảnh khắc "yêu đời hơn cả ông mặt trời" của Tóc Tiên chính là lúc nữ ca sĩ "quẩy" cực sung trên nền nhạc remix cùng gương mặt và tâm trạng vô cùng thoải mái.

Bên cạnh những biểu cảm hài hước mà Tóc Tiên thể hiện, cư dân mạng còn bất ngờ phát hiện ra Tóc Tiên lúc này trông hệt như Trấn Thành, không sai một ly.