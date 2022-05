Khoảnh khắc ngọt xỉu Hyun Bin, Son Ye Jin nắm chặt tay trên phố

Dù cặp vợ chồng đình đám Hyun Bin - Son Ye Jin đã trở về Hàn Quốc sau chuyến trăng mật hơn nửa tháng tại Mỹ vào hôm 28/4 vừa qua. Nhưng những hình ảnh của họ vẫn liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ.

Mới đây, một netizen đang có chuyến du lịch ở New York đã đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc bản thân đi dạo khắp nơi. Đáng chú ý, ở khúc cuối clip, netizen này còn may mắn bắt gặp Hyun Bin - Son Ye Jin đang đi dạo trên khu Quảng trường Thời đại, New York nổi tiếng.