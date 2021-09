Khoảnh khắc Jack suýt 'vồ ếch' trên sân khấu khiến fan hú hồn

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip Jack xém chút có cú vồ ếch ngay trên sân khấu.

Cụ thể, Jack đã tham gia sự kiện và mang đến màn trình diễn ca khúc hit Hoa Hải Đường cùng vũ đoàn. Vũ đạo của ca khúc này có kết hợp một số động tác có tính chất võ thuật, đòi hỏi sự mượt mà và đồng đều.