Khoảnh khắc Hà Nội trở lạnh dưới 20 độ C, chuẩn bị vào đông

Bé Andrey (người Bồ Đào Nha) thích thú khi được bố mẹ đưa đi mua áo khoác gió tại một cửa hàng trên phố Hàng Bông. "Có vẻ thời tiết thay đổi rất nhanh. Trưa hôm qua Hà Nội rất nóng. Gia đình tôi thích không khí se lạnh như này hơn", bố của em chia sẻ.

Những hàng điểm tâm sáng với các món bún, phở nghi ngút hơi nóng gây cảm giác thèm muốn cho nhiều người. Thực khách trùm kín mũ áo ngồi ăn ở vỉa hè một quán ăn nhỏ. Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (13-15/11), trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 17 độ C và cao nhất 21 độ C. Từ 14/11, trời nắng trở lại và nhiệt độ tăng dần 2 độ mỗi ngày.

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gió mùa đông bắc mạnh đã về, đêm 12/11, trời trở rét. Hôm nay (13/11), thời tiết Hà Nội rét nhất đợt này với nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 21 độ vào ban ngày và khoảng 17 độ C vào ban đêm. Ngày 14 và 15/11, nhiệt độ tăng dần khoảng 2 độ C mỗi ngày, gió đông bắc cũng suy yếu dần, tuy nhiên trời vẫn khá nhiều mây và hửng nắng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Ngoài ra, trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm; đêm có mưa vài nơi.