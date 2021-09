Khoảnh khắc giàn giáo sập, 1 người ngã từ cao xuống đất bất tỉnh

Your browser does not support the video tag.

Giàn giáo sập, người đàn ông phía trên rơi xuống, nằm bất tỉnh tại chỗ

Chứng kiến sự việc, người phụ nữ lao tới ôm người đàn ông gào khóc, cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.