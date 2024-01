Khoảnh khắc em gái sơ sinh được anh trai cách 10 tuổi cưng chiều gây bão mạng, hội mẹ bỉm tan chảy

Thông thường, nếu có nhiều trẻ em trong gia đình, sẽ luôn có những mâu thuẫn xảy ra giữa các con và hầu hết các bậc cha mẹ có thói quen sẽ bảo vệ, bênh vực bạn nhỏ hơn. Đấy không phải là cách hành xử đúng đắn. Tốt nhất, bố mẹ không nên can thiệp, tự phân định mà hãy cho các con thời gian và cơ hội tự giải quyết với nhau.

Có mâu thuẫn giữa các con, bố mẹ tốt nhất không nên can thiệp

Trong quá trình giao tiếp và giải quyết xung đột, tình anh em của những đứa trẻ cũng sẽ được “đào sâu”, những đứa trẻ trở nên hiểu nhau hơn.

Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ

Ngay cả khi cặp song sinh có ngoại hình giống nhau, chúng cũng sẽ khác nhau ở một số khía cạnh ví dụ như tính cách, sở thích… Do đó, nếu có nhiều con trong gia đình, cha mẹ không nên so sánh con cái với nhau và cho phép mỗi đứa trẻ có những điểm riêng biệt, tự do phát triển nét khác biệt đó.

Cha mẹ tôn trọng sự phát triển nhân cách của trẻ, điều này có lợi cho trẻ em hơn.

Theo Người đưa tin