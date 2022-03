Khoảnh khắc chồng bị xe ô tô đâm tử vong, vợ khóc ngất bên thi thể

Vào khoảng 23h7 ngày 24/3 vừa qua, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Diễn biến vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân gần hiện trường ghi lại.