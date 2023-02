Khoảnh khắc Adele 'tay bắt mặt mừng' vì gặp thần tượng gây sốt

Adele nhận được 7 đề cử tại lễ trao giải năm nay nhưng chỉ giành chiến thắng ở hạng mục Màn trình diễn solo Pop xuất sắc cho ca khúc gây sốt năm 2022 - Easy on Me.

Adele tâm sự, cô muốn giành giải thưởng danh giá này cho con trai của mình: "Tôi viết đoạn đầu tiên của ca khúc trong phòng tắm, khi tôi quyết định sẽ thay đổi cuộc đời con trai tôi. Cậu bé vô cùng khiêm tốn, tràn đầy tình yêu và luôn biết ơn tôi trong suốt thời gian qua".

Cô đồng thời gửi lời cảm ơn mọi người vì đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời. Easy on Me nằm trong album 30, được ra mắt vào tháng 10/2021. Ca khúc chính là lời tự tình sau những tổn thương của Adele. Bài hát này giữ vị trí quán quân lâu nhất trên US Billboard Hot 100 của một nữ nghệ sĩ trong thập kỷ 2020, với 10 tuần đứng đầu bảng xếp hạng.

Đặc biệt, khoảnh khắc Adele gặp gỡ ngôi sao điện ảnh Dwayne "The Rock" Johnson trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất lễ trao giải Grammy năm nay. Đây là lần đầu tiên hai ngôi sao gặp mặt trực tiếp. Video ghi lại màn gặp mặt này đã lọt vào danh sách tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.



Adele hạnh phúc khi được gặp thần tượng The Rock tại lễ trao giải Grammy 2023



Biểu cảm dễ thương của Adele khi gặp thần tượng từ khi còn nhỏ.



Khoảnh khắc Adele và The Rock "tay bắt mặt mừng" trở thành hình ảnh đẹp tại lễ trao giải Grammy 2023.

Trước khi chương trình bắt đầu, MC Trevor Noah đã có màn giao lưu ngắn với các nghệ sĩ tại khu vực khách mời. "Người mà Adele luôn muốn gặp là Dwayne Johnson. Tôi phát hiện ra anh là một người hâm mộ cuồng nhiệt cô ấy. Đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau", Noah nói.