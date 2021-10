"Khoắng" sạch tài sản của người tình rồi trốn về quê

Nạn nhân nhanh chóng trình báo sự việc đến Công an xã Phước An. Qua xác minh, nhận định đây là vụ trộm phức tạp nên Công an xã báo cáo Công an H.Nhơn Trạch cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, rà soát hệ thống camera an ninh khu vực để truy tìm dấu vết thủ phạm. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan điều tra xác định, vụ trộm không có dấu hiệu bị cạy phá cửa nhà. Nạn nhân khai nghi ngờ thủ phạm là Nguyễn Văn Phúc (SN 1982, ngụ xã Long Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long) - là người sống chung như vợ chồng với bà. Từ khi vụ trộm cắp tài sản bị phát hiện, Phúc bỏ nhà đi biệt tích, bà D. không liên lạc được.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an