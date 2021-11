Khoảng 200.000 trẻ em tại An Giang sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19

Đồng thời, để thực hiện thành công chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, An Giang sẽ huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng ; huy động tối đa các lực lượng tham gia bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,… hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

Được biết, hiện An Giang đã có gần 1,3 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 92,88%. Đây là một trong những điều kiện để tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 12-17 tuổi.

Mời xem thêm nội dung video đang được quan tâm: