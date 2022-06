Khoảng 1/3 người mắc bệnh này sẽ tiến triển thành ung thư

Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư gan đã được xác định, các nguy cơ đó làm tổn thương nhu mô và dẫn đến xơ gan. Viêm gan mạn tính do virus viêm gan B và C cũng là nguyên nhân dẫn đến ung thư gan:

- Nhiễm virus viêm gan: Trong một nghiên cứu 770.000 trường hợp ung thư gan, có hơn 50% do virus viêm gan B mạn tính và 20% do virus viêm gan C.

+ Virus viêm gan B: Viêm gan do virus viêm gan B mạn tính làm tăng nguy cơ ung thư gan. Đa phần ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B có kèm theo tình trạng xơ gan.

+ Virus viêm gan C: Là một trong những nguy cơ tiến triển thành ung thư gan. Ung thư gan thường tiến triển từ những bệnh nhân viêm gan C có xơ gan hoặc tình trạng xơ hóa gan tiến xa. Bên cạnh xơ gan, các yếu tố nguy cơ khác có thể đi kèm đồng thời với viêm gan do virus viêm gan C làm tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư gan như: đồng nhiễm virus viêm gan khác, hút thuốc lá, uống rượu hoặc các bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, béo phì.