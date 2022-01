Khoản thu nhập "khủng" môi giới đang trông chờ hơn cả thưởng tết

Your browser does not support the audio element.

Những tháng cuối năm nay, cầu phục hồi tốt, nhiều anh em môi giới hy vọng sẽ có cái tết vẫn "rủng rỉnh" sau một năm khó khăn (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Chốt" được vài lô là tết sung túc

Cuối năm, Thủy - một môi giới bất động sản - với lịch dẫn khách đi xem nhà, xem đất kín tuần. Thủy hy vọng sẽ "chốt" được vài căn, tiền hoa hồng sẽ đủ để Thủy có một cái tết no đủ.

"Em chỉ là cộng tác viên cho các sàn, thưởng tết từ công ty gọi là hình thức thôi chứ em không trông chờ gì cả", Thủy tâm sự. Đối với những môi giới tự do, làm cộng tác viên thì việc trông đợi một khoản thưởng tết lớn cuối năm là không có.

Ngay cả đối với những môi giới của các sàn lớn, họ cũng tâm sự năm nay khó khăn kéo dài do dịch bệnh nên khó "mơ" sẽ có thưởng to, cùng lắm nhận được tháng thứ 13. Tuy nhiên, bù lại những tháng cuối năm nay, cầu phục hồi tốt, nhiều anh em môi giới hy vọng sẽ có cái tết vẫn "rủng rỉnh" sau một năm khó khăn.