Khóa tay hàng loạt đối tượng cướp giật, trộm cắp cộm cán

Tại đây, Vinh dùng tay hạ thanh chắn bằng nhựa ngăn cách để vào bãi xe ô tô rồi điều khiển chiếc xe SH trên vòng vào bãi xe ô tô và theo lối đi bộ của cổng L2 để chạy thoát ra ngoài. Sau đó, Vinh và Quan đem chiếc xe máy SH trên đến gửi tại một bãi giữ xe ở Vĩnh Lộc rồi chở nhau về nhà trọ ngủ.

Từ trình báo của chị Nga, Công an phường Sơn Kỳ và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã có mặt tại hiện trường để trích xuất camera an ninh của Trung tâm Thương mại Aeon Mall Tân Phú, phát hiện 2 đối tượng khả nghi, trích lục hồ sơ xác định và tổ chức truy xét. Một tổ hình sự Tân Phú phát hiện Quan đang đi cùng với một đối tượng khác mua ma túy ở khu vực cầu Tham Lương (quận 12) nên áp sát khống chế. Từ lời thú nhận của Quan, Công an quận Tân Phú bắt được Vinh khi đối tượng này đang ở nhà trọ chờ Quan đem ma túy về.

Ngô Hoàng Giang (tên thường gọi là Phi, SN 1968, ngụ quận 6) cũng nghiện ma túy nặng, đã gây ra hàng loạt vụ trộm trong các dãy nhà trọ ở TP Thủ Đức. Khi bị bắt, Giang khai nhận, những người thuê phòng trọ thường mất cảnh giác, mở cửa hớ hênh nên Giang mới dễ bề đột nhập. Những người thuê trọ này có tâm lý ỷ y vào hệ thống camera an ninh được gắn ở đây.

Các đối tượng trộm cắp cướp giật ngày càng tinh vi, manh động nên để hạn chế các vụ cướp giật, trộm cắp, người dân nên chủ động bảo vệ tài sản của mình, đừng hớ hênh để trờ thành “con mồi” của các đối tượng.