Khoa Nguyễn tiếp tục khẩu chiến Kay Trần: 'Đúng nhận, sai cãi'

Từ 2015, Khoa thể hiện tài năng ở vai trò nhạc sĩ khi cho ra mắt Xuân Bình Yên (Vũ Thảo My trình bày), I Don’t Believe in You (Noo Phước Thịnh), Tell Me Why (Thu Minh), Yêu Thương Ngày Đó (Soobin Hoàng Sơn)...

Khoa, Kay Trần từng chơi chung nhóm Homieboiz (HBZ). Tháng 12/2022, Kay Trần tổ chức sự kiện ra mắt MV sau khi rời công ty cũ, Khoa cũng có mặt để chúc mừng.

Thu Hà

Theo VietNamNet