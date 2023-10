Khoá 2 chiều hơn 4,8 triệu thuê bao để chuẩn hóa thông tin cá nhân

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng có báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Xử lý triệt để SIM không chính chủ, hạn chế tối đa tình trạng tin nhắn “rác”, cuộc gọi “rác” là một trong những nội dung đáng chú ý được báo cáo đến Quốc hội.

Trong năm 2022, Bộ TT&TT đã tổ chức kiểm tra 7 doanh nghiệp viễn thông di động, xử phạt hơn 2,9 tỷ đồng đối với 7 doanh nghiệp và 39 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (tăng 2,92 lần so với kết quả xử lý 5 năm trước).

Bộ đã 2 lần ban hành văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh đối với người đứng đầu doanh nghiệp do để xảy ra vi phạm về quản lý thông tin thuê bao. Chuyển hồ sơ vi phạm của 2 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đề nghị cơ quan Công an điều tra do vi phạm pháp luật về quản lý thông tin thuê bao dẫn đến việc tội phạm chiếm đoạt SIM, lợi dụng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.