Kho vũ khí Iran mạnh cỡ nào để tung đòn đáp trả Israel?

Lực lượng không quân của Iran vẫn bị lép vế so với các đối thủ. Iran hiện chủ yếu vận hành các máy bay chiến đấu Sukhoi cũng như MiG của Nga từ thời Liên Xô.

Cả hai nhánh này đều có lục quân, không quân cũng như hải quân riêng biệt, trong đó Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chịu trách nhiệm về an ninh biên giới nước này. Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Iran điều phối các nhánh đồng thời đề ra chiến lược chung.

Không quân Iran hiện sở hữu phi đội máy bay cũ kỹ và phải vật lộn để mua phụ tùng thay thế nhằm đảm bảo đội bay vẫn có thể hoạt động trong những năm qua.

Iran cũng đang chế tạo máy bay của riêng mình, như Saeqeh hay Kowsar, dựa trên thiết kế của Mỹ, nhưng chúng được cho là không sánh kịp với các máy bay chiến đấu hàng đầu như F-35 mà Israel sử dụng rộng rãi.

Việc chuyển giao hơn 20 máy bay chiến đấu Su-35 do Nga sản xuất có thể hồi sinh đáng kể lực lượng không quân Iran. Các cuộc đàm phán về quá trình này đang tiếp diễn.

Tuy vậy, Iran vẫn có nhu cầu được trang bị các hệ thống phòng không mạnh.

Iran đặc biệt tập trung vào việc cải thiện hệ thống phòng không, ngoài việc "che giấu" một số căn cứ không quân, kho tên lửa và cơ sở hạt nhân sâu trong núi để bảo vệ chúng trước các loại đạn phá hầm ngầm mà Mỹ cung cấp cho Israel.

Hệ thống phòng thủ tầm xa nhất do Iran vận hành là Bavar-373, được đưa vào sử dụng vào năm 2019 sau một thập niên phát triển - thử nghiệm, đã được cải tiến đáng kể.

Vào tháng 11/2022, các quan chức Iran đã trưng bày một mẫu Bavar-373 cải tiến mà họ cho biết có phạm vi phát hiện radar được cải thiện từ 350km lên 450km, được trang bị tên lửa đất đối không Sayyad 4B tiên tiến.

Hệ thống này được cho là có thể khóa mục tiêu bao gồm tên lửa đạn đạo tầm xa, máy bay không người lái hoặc máy bay chiến đấu tàng hình ở khoảng cách lên tới 400km, theo dõi 60 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng một lúc, đồng thời tấn công chúng ở cự ly lên tới 300km.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết hệ thống này ở một số khía cạnh vượt trội so với S-300 do Nga sản xuất, thậm chí có thể so sánh với S-400, một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới. Bavar-373 chưa từng tham chiến ngoài các cuộc tập trận quân sự ở Iran, nhưng các chuyên gia coi đây là một phần của một trong những mạng lưới phòng không dày đặc nhất thế giới.