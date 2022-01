Khổ vì trị bệnh theo “mẹo”

Ám ảnh về những nguy hại do lạm dụng thuốc tây đối với sự phát triển của con, nhiều bà mẹ trẻ chuyền tay các mẹo vặt chăm sóc con. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyên, phụ huynh cần phân biệt những phương thuốc dân gian trong điều trị bệnh với những cách chữa mẹo không có cơ sở khoa học.

Một lần, con sốt gần 40 độ, từng nghe nói lá ngải cứu hạ sốt tốt, chị Trần Nga (quận Gò Vấp, TPHCM) sắc nước ép bé nuốt một ít nhưng chỉ 10 phút sau, bé bắt đầu nôn ói, tay chân lạnh. Đến lúc đó, chị Nga mới hốt hoảng đưa con đi cấp cứu và được biết bé bị sốt xuất huyết.

Theo PGS.TS.BS Tôn Nữ Vân Anh (Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế): Không phủ nhận tác dụng nhất định trong hỗ trợ điều trị bệnh của các bài thuốc dân gian từ các dược liệu phổ biến. Song các bậc cha mẹ nhất thiết phải để tâm đến cơ sở khoa học của những “mẹo” này để tránh hậu quả đáng tiếc.

PGS.TS.BS Tôn Nữ Vân Anh nêu ví dụ: Đắp khăn ấm lên nách, bẹn khi trẻ sốt, đó là cách làm khoa học, giúp trẻ không phải dùng quá nhiều thuốc mà vẫn hạ sốt hiệu quả. Một trong những nguyên nhân khiến cơ thể trẻ bị sốt là các lỗ chân lông bị bít lại do lạnh đột ngột, các mạch máu co lại khiến lưu lượng máu lưu thông bị giảm. Do đó, việc chườm nóng có tác dụng làm giãn nở lỗ chân lông trên cơ thể, giãn các mạch máu ngoại vi, tăng khả năng lưu thông máu, tăng khả năng tản nhiệt giúp hạ nhiệt nhanh hơn.

Hay giúp trẻ giảm ho bằng quả tắc (quất) chưng đường phèn: Tinh dầu trong quả tắc sẽ kích thích hệ hô hấp, giúp long đờm và tống đờm ra ngoài. Ngoài ra, vitamin C trong quả này còn giúp cơ thể tăng sức đề kháng và chống cảm cúm.

Cũng theo PGS.TS.BS Tôn Nữ Vân Anh, khi con bị bệnh, cha mẹ có thể chọn điều trị theo Đông y hay Tây y nhưng nhất thiết phải là những phương pháp được hướng dẫn bởi bác sĩ, thầy thuốc chuyên ngành ở các cơ sở khám chữa bệnh uy tín, hợp pháp. Còn những mẹo vặt mang tính truyền miệng, không có cơ sở khoa học thì nên hạn chế sử dụng.

Đồng quan điểm, bác sĩ Trịnh Thế Hùng cho rằng, việc trang bị những kiến thức để xử lý ban đầu khi con trẻ bệnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, phụ huynh nên tra cứu từ những nguồn tin cậy. Ví dụ như từ sách do các thầy thuốc viết, tư liệu của bệnh viện hoặc hỏi trực tiếp thầy thuốc hành nghề Đông y để bảo đảm an toàn và chăm sóc trẻ đúng cách, hiệu quả. Khi sử dụng, nếu thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì phải ngừng thuốc ngay và báo lại cho thầy thuốc biết để xử trí kịp thời.