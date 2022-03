Khó nhất là lần đầu, quen rồi không bỏ được, không bao giờ 'quay xe'

Thứ ba, góp phần giảm chi phí sử dụng thẻ cho khách hàng như phí phát hành, phí thường niên. Đặc biệt, cung cấp thêm lựa chọn thanh toán cho thị trường..

Thứ tư, là một bước tiến nữa khẳng định thương hiệu thẻ thuần Việt Nam sử dụng công nghệ, hạ tầng thanh toán trong nước.

Báo cáo nghiên cứu Hành vi và thói quen sử dụng sản phẩm ngân hàng (Banking Product U&A Report) năm 2021 của công ty nghiên cứu thị trường Mibrand dựa trên khảo sát 600 người tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy, tuy mức độ sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng còn thấp với 46%, song đây lại là sản phẩm có tiềm năng phát triển tốt.

Bàn luận về hướng thanh toán thẻ tín dụng trên toàn cầu, ông Nguyễn Quang Minh - Phó Tổng Giám đốc NAPAS trích dẫn, từ năm 2015-2016, xu hướng Open Banking đã phát triển, đặc biệt mạnh mẽ vào năm 2018. Ở những thị trường phát triển như Anh, Mỹ... các công ty Fintech tham gia rất mạnh mẽ vào đáp ứng nhu cầu phương tiện thanh toán mới và sẵn sàng cung cấp tín dụng cho những khách hàng dưới chuẩn (Under Bank).

Qua đây, ông Minh cũng bày tỏ kỳ vọng về hình thức phê duyệt tín dụng online, nhưng hiện nay các quy định vẫn còn khó khăn.

Một xu hướng khác nổi lên hiện nay là thanh toán mua trước, trả sau (Buy Now Pay Later); Tokenization và nâng cao an toàn bảo mật trong thanh toán. Cuối cùng là eKYC và đồng nhất trải nghiệm của khách hàng.