Khó khăn truy tìm xe Audi đi đến đâu đèn xanh đến đó ở TPHCM

Một cán bộ Công an TP Thủ Đức nghi vấn người đăng clip nằm trong nhóm của tài xế lái chiếc Audi, họ giấu kỹ biển số xe khiến lực lượng chức năng gặp khó. Ngày 7/1, liên quan clip xe Audi đi đến đâu, đèn tín hiệu giao thông xanh đến đó ở TP Thủ Đức (TPHCM) lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP Thủ Đức đã nêu một số khó khăn khi truy tìm tài xế để điều tra vụ việc. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an TP Thủ Đức cho biết, đến nay đơn vị vẫn chưa xác định được clip xe Audi chạy trên đường xảy ra trong khoảng thời gian nào. Trụ đèn tín hiệu bất ngờ chuyển màu xanh khi chiếc Audi đi tới ở khu vực TP Thủ Đức (Ảnh: Cắt từ clip). Nếu người đăng clip trên phối hợp với lực lượng chức năng, sẽ xác định được thời điểm phương tiện này chạy trên đường và biển số xe, sẽ dễ truy tìm. Nhiều khi người đăng clip nằm trong nhóm của tài xế lái chiếc Audi trên, họ giấu biển số xe, gây khó cho công an. Công an TP Thủ Đức đang phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), tìm người đầu tiên đăng clip vụ xe Audi lên mạng xã hội. Vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ. Trong khi đó, một lãnh đạo Phòng PA05 xác nhận, đơn vị này đang phối hợp Công an TP Thủ Đức truy tìm người đăng clip xe Audi lên mạng xã hội, phục vụ công tác điều tra. Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, cho biết, về khía cạnh nghiệp vụ, đơn vị đã tham vấn với Công an TP Thủ Đức rằng vụ xe Audi có 2 trường hợp xảy ra, một là do clip cắt ghép, hai là có thiết bị đặc thù gây nhiễu sóng. Trước đây, ở Mỹ từng xảy ra trường hợp có thiết bị gây nhiễu bảng điều khiển đèn tín hiệu giao thông từ xa. Tuy nhiên, thiết bị này đã bị cấm từ nhiều năm trước. Ông chưa có thông tin về việc thiết bị này có ở nước ta hay không. Về nghiệp vụ, sau khi quan sát kỹ clip, ông Tấn nhìn nhận khả năng cắt ghép clip là cao nhất. Hình ảnh trên clip cũng không thực tế, giống như ghép 2 cái đèn lại với nhau, đó là thao tác bình thường trên kỹ thuật số. "Khi xảy ra vụ việc, tôi đã chỉ đạo nhân viên kiểm tra các trụ đèn tín hiệu giao thông nơi chiếc Audi đi qua, hệ thống vẫn hoạt động bình thường", lãnh đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức nói. Ngày 3/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về một chiếc Audi chạy trên đường ở TP Thủ Đức. Khi đến gần các trụ đèn tín hiệu giao thông, đèn chuyển sang màu xanh dù đèn đỏ còn nhiều giây. Khi ô tô vừa đi qua, các trụ đèn lại chuyển về màu đỏ. Khu vực phương tiện này lưu thông thuộc đường Phan Văn Đáng, Trương Văn Bang… TP Thủ Đức. Theo nghị định 168/2024, tài xế ô tô không chấp hành đèn tín hiệu sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm trên bằng lái.