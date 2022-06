Khó khăn thu nhập, ưu tiên tài chính bền vững an toàn

Đây là kết quả cuộc khảo sát về sự hiểu biết và tương tác của khách hàng với tài chính xanh (Is the grass greener on the sustainable side) do Mambu thực hiện. Theo đó, trong bối cảnh số lượng người tiêu dùng dịch chuyển hành vi mua hàng sang bền vững hơn trong 5 năm qua đang ngày càng gia tăng, xu hướng mua hàng có mục đích này của người tiêu dùng không chỉ trong thương mại mà đã tràn sang các dịch vụ tài chính, khi người tiêu dùng yêu cầu các dịch vụ và sản phẩm tài chính ngày càng bền vững hơn, mịc đích là mong muốn tiền của họ để làm những việc tốt đẹp hơn.

Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng hơn 67% người tiêu dùng muốn ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của họ trở nên bền vững hơn trong tương lai.