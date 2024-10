Khô hạn tại Brazil làm chậm tiến độ gieo trồng đậu tương

Tiến độ gieo trồng đậu tương tại Brazil đang bị chậm lại do khô hạn, trong khi đó, lượng mưa lớn tại Ấn Độ lại đang hỗ trợ sản xuất ngũ cốc vụ đông. Theo hãng tư vấn AgRural, tính đến ngày 26/9, nông dân Brazil mới chỉ hoàn thành 2% kế hoạch gieo trồng đậu tương vụ 24/25, thấp hơn nhiều so với mức 5,2% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do tình trạng khô hạn và nắng nóng kéo dài tại các vùng trồng đậu tương trọng điểm. Bang Mato Grosso, vùng sản xuất đậu tương lớn nhất Brazil, dự kiến sẽ nhận được lượng mưa thấp hơn mức trung bình trong tháng 10, theo Viện Khí tượng Quốc gia (Inmet). Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, lượng mưa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay đạt 107,6% mức trung bình dài hạn, cao nhất kể từ năm 2020. Mưa nhiều giúp cải thiện độ ẩm đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo trồng lúa mì và hạt cải dầu vụ đông. Nhờ sản lượng gạo dự kiến tăng, Ấn Độ đã dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu gạo trắng non-basmati và cắt giảm thuế xuất khẩu gạo. Giao dịch khô đậu tương tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam mang đến cho bạn cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn và đồng thời giúp bạn quản lý rủi ro biến động giá cả. Bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai, bạn có thể chủ động "cố định" giá bán khô đậu tương ở thời điểm tương lai, từ đó giảm thiểu rủi ro và đảm bảo nguồn thu ổn định. Đừng bỏ lỡ cơ hội vừa đầu tư sinh lời, vừa tối ưu hóa lợi nhuận để bảo vệ thành quả kinh doanh của bạn!. Liên hệ với chúng tôi qua form đăng ký hoặc: Website: Giacatloi.net Hotline: 0797187779