Khó chịu vì dượng hay vứt tàn thuốc lá hôi rình ở cửa, tôi không ngờ đống tàn thuốc ấy lại cứu mạng mình

Bức tường phòng vệ trong lòng tôi bắt đầu lung lay. Dượng hoàn toàn có lý do để thờ ơ không cần nghĩ đến con gái riêng của vợ. Nhưng ông ấy lại chọn chăm sóc tôi để bù đắp thiệt thòi do mẹ tôi gây ra. Em trai cũng nhắn tin kể với tôi rằng có lần mẹ khóc trước mặt dượng, bảo rằng mẹ ân hận khi không dành thời gian cho con gái nhiều hơn, khiến tôi tổn thương khi gia đình tan vỡ. Có lẽ vì chuyện đó nên dượng muốn giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện của bà, bù đắp cho tôi bằng vật chất.

Chẳng ngờ chủ tiệm xăm lại là một tên biến thái. Anh ta chừng hơn 30 tuổi, xăm kín cả người, đầu trọc, một bên chân tập tễnh. Tiệm có mỗi mình anh ta và chẳng mấy khi có khách. Tôi bị anh ta chú ý từ ngày đầu tiên lúc khóa cửa đi làm.

Gã hay khều khe cửa phòng tôi ở ra để thò mũi vào ngửi. Vâng, là ngửi mùi bên trong phòng đó ạ! Buổi chiều đi làm về tôi luôn đóng cửa cẩn thận, nhưng vẫn có một góc nhỏ nhìn thẳng vào bếp của tôi từ bên tiệm của gã thợ xăm. Thế là hắn lén giơ điện thoại lên chụp tôi qua cửa sổ, không biết bao lần rồi.

Mọi hành vi mờ ám của gã hàng xóm đều bị dượng tôi phát giác. Ông ấy có kiểm tra camera vài lần, còn tôi thì lười nên chẳng bao giở mở ra xem. Khi biết tôi bị tên thợ xăm chú ý đến thì dượng đã nhắn tin bảo tôi chuyển sang nhà khác. Nhưng tôi không nghe và bảo thích ở chỗ đó, chừng nào lấy chồng thì mới chuyển.

Dượng không phải người lắm lời nên ông ấy âm thầm bảo vệ tôi bằng cách sang nhà khi tôi đi vắng. Sau đó ông ấy vứt lại tàn thuốc ở cửa, còn liếc nhìn tên thợ xăm với vẻ mặt dữ tợn. Dượng hỏi vài câu về tên tuổi anh ta, còn âm thầm nhờ công an khu vực đến kiểm tra giấy tờ tạm trú. Khi biết rõ thông tin cá nhân của hắn thì dượng tiếp tục theo dõi qua camera xem có vấn đề gì không.

Em trai tôi cũng kiếm cớ qua nhà thay khóa cửa mới. Tôi chê phiền phức nên gạt đi bảo không cần, song cậu em vẫn kiên quyết bắt lắp khóa an ninh hiện đại hơn. Khóa cũ chỉ là cái móc sắt xoắn quẩy, đẩy nhẹ là hở hẳn một khe. Thằng em tôi gọi thợ đến dỡ luôn cái cửa cũ, lắp cửa nhựa lõi thép với cái khóa vân tay to đùng!

Tự dưng được quan tâm thái quá nhưng tôi không mảy may nghi ngờ gã chủ tiệm xăm. Rồi mấy ngày trước hắn ta ra tay làm một chuyện đáng sợ ngay trong đêm, đó là mang dao ra định cạy cửa phòng tôi mọi người ạ! Trời mưa to, tôi ngủ say trong phòng không hề biết gì. May mà em trai đã gia cố lại cửa mới nên hắn không phá được, chứ không thì giờ này chẳng biết tôi ra sao.

Dượng lưu đoạn camera ghi lại pha đột nhập bất thành của tên thợ xăm và đưa cho công an khu vực. Họ đã tới đưa gã về đồn, còn cụ thể sau đó ra sao thì tôi không rõ. Dượng làm tất cả mọi thứ để âm thầm bảo vệ tôi, không cho mẹ và em trai tiết lộ sự thật ra vì sợ tôi hoảng hốt. Mãi tới khi tôi phàn nàn với cậu em về vụ tàn thuốc thì nó mới buột mồm kể ra. Thấy tôi hiểu lầm dượng nên nó bức bối, nó đành phải giải thích tất cả để tôi an lòng.

Thì ra dượng cố tình vứt tàn thuốc để người lạ nghĩ rằng trong phòng tôi ở có đàn ông. Con gái ở một mình chân yếu tay mềm, tôi lại ngang bướng không chịu dọn đi chỗ khác nên dượng mới cố gắng giữ an toàn cho tôi bằng mọi cách có thể. Tôi kể lại mọi chuyện cho bố ruột, ông ấy lập tức tìm nhà khác và giúp tôi dọn đồ chuyển đi trong vòng 2 hôm. Sau đó bố đến gặp dượng để cảm ơn, tôi cũng rất biết ơn dượng vì lòng tốt mà ông ấy dành cho mình. Giờ tôi hoàn toàn không còn định kiến nào về dượng nữa. Có tận 2 người cha thương yêu mình trên thế giới này, đó chẳng phải là điều hạnh phúc nhất sao?

