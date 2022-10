Khiếp sợ cảnh người đàn ông bốc cháy tại phố đi bộ ở Bình Dương

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h tối 4/10, người dân bất ngờ thấy lửa bốc lên trên vỉa hè phố đi bộ Bạch Đằng, đoạn gần cầu Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đang bốc cháy ngùn ngụt. Chỉ ít phút sau, người này ngã xuống nằm bất động trên vỉa hè.

Người đàn ông bốc cháy tại phố đi bộ Bạch Đằng.

Người dân nhanh chóng dập lửa và báo cơ quan chức năng đưa người này đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an phường Phú Cường, do người đàn ông không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra làm rõ./.