Khiến 6 trẻ tử vong tại Bệnh viện Nhi, virus Adeno gây ra biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm đường hô hấp do virus này rất hay gặp. Bệnh có thể xảy ra quanh năm, thông thường gia tăng tháng giao mùa như xuân, hạ và ở mọi lứa tuổi khác nhau đều có thể mắc. Ở trẻ em, bệnh hay gặp ở nhóm 6 tháng đến 5 tuổi.

Với người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi nhưng với những người có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém có thể gây suy hô hấp hoặc nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Triệu chứng viêm phổi do virus Adeno rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác. Bệnh nhân thường hắt hơi, sổ mũi, sốt. Đặc biệt viêm phổi do Adeno khiến bệnh nhân sốt rất cao, rét run, có ho, khò khè.

Đánh giá về virus đang khiến nhiều phụ huynh lo ngại, PGS.TS Hanh chia sẻ: “Viêm phổi hay viêm đường hô hấp do virus Adeno là bệnh cấp tính, diễn biến kéo dài và có thể để lại hậu quả nặng nề”.

PGS.TS Hanh cũng khẳng định chưa có nghiên cứu giữa tương quan nhiễm Covid-19 ở trẻ và viêm phổi do Adeno bởi vì trước khi có dịch Covid-19 xảy ra, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận các ca mắc Adeno đến khám và điều trị. “Tuy nhiên nghiên cứ trên thế giới, ca mắc Adeno cũng có thể tăng ở nơi có dịch như sởi, cúm vì khi bệnh nhân mắc virus khác phá vỡ hàng rào đường hô hấp cũng rất dễ nhiễm Adeno”, bác sĩ cho biết.