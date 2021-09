Khi trạm y tế lưu động có thêm tình nguyện viên tư vấn tâm lý...

Túi thuốc cho F0

Những ngày lăn lộn đưa "vaccine tinh thần" đến F0 ở Thuận An luôn thôi thúc Hiệp làm việc với công suất cao hơn nữa. Anh bảo: Có trường hợp rơi vào khủng hoảng rất nhanh. Có người tâm lý hay xáo trộn, ngay khi biết mình thành F0 là suốt ngày lơ mơ, sợ sệt, cứ cảm giác như COVID-19 là cái gì kinh khủng lắm. Ăn uống không đầy đủ, rối loạn lo âu, sức khỏe giảm sút mạnh nên việc đáp ứng điều trị cũng bị ảnh hưởng.

Một trong những ca F0 đáng nhớ mà Hiệp đã xóa bỏ tâm lý chán trường đó là hai người trong một gia đình cùng vào khu thu dung, cách ly tập trung nhưng sau đó một người vĩnh viễn ra đi. Người còn lại trở về không giữ được tâm lý vững vàng, cónguy cơ rơi vào trầm cảm hoặc các rối loạn khác. "Trường hợp đó tôi đã tiếp cận, khơi gợi tất cả tâm tư, ý nghĩ sâu kín nhất trong lòng họ. Từ đó hóa giải dần bằng các phương pháp khoa học tâm lý của mình. Còn với nỗi đau chìm khuất trong lòng họ, mình cũng đi sâu vào tìm hiểu, đồng cảm và giúp họ vơi dần đi, không quá áp lực và nặng nề nữa"-Hiệp chia sẻ.

Trong nhiều ngày qua, cùng với cởi bỏ các tâm lý lo âu thì trạm y tế lưu động Thuận Giao luôn cấp phát đầy đủ các túi thuốc cho F0 tại nhà. Đồng thời ngày 2-3 lần điện thoại nắm bắt tình hình. Oxy và các thiết bị cần thiết cho cấp cứu luôn sẵn sàng để cấp cứu cho người bệnh khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.