Khi The Rock phản anh hùng

Ngồi ghế đạo diễn là Jaume Collet-Serra – nhà làm phim gốc Tây Ban Nha nổi danh tại Hollywood. Anh từng chinh phục nhiều thể loại từ kinh dị với Orphan (2009), hành động với Non-Stop (2014), sinh tồn với The Shallows (2016)… và gần nhất vừa hợp tác The Rock trong bom tấn Jungle Cruise (2021). Lối kể chuyện của Collet-Serra vẫn mang màu sắc u tối đậm chất DC. Nhưng nhà làm phim khéo léo cài cắm lời thoại, tình huống hài hước xuyên suốt để không khí phim vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.

Kinh phí xấp xỉ 200 triệu USD được đổ dồn cho phần hành động. Các cảnh cháy nổ, đánh đấm diễn ra liên tục giúp phim duy trì độ hấp dẫn nhất định. Đạo diễn thường xuyên thay đổi góc máy, kết hợp kỹ thuật slow motion (chuyển động chậm) để tạo ra những thước phim đẹp, gợi nhớ phong cách của Zack Snyder – từng làm Man of Steel (2013), Justice League (2017). Điển hình là phân đoạn Black Adam hay Doctor Fate đối đầu kẻ địch được dàn dựng công phu, tạo nhiều hiệu ứng lạ mắt giúp trận chiến thêm phần cuốn hút. Song, nhiều cảnh quay còn mang màu sắc sắc bạo lực, rùng rợn nên phim dán nhãn PG-13 (không dành cho người dưới 13 tuổi).

Các phân đoạn đánh đấm, cháy nổ được dàn dựng công phu, tạo được kịch tính cho phim.



Tại sao phim bị xếp loại 'thối' trên Rotten Tomatoes?

Diễn xuất cũng là yếu tố được đánh giá cao. Hóa thân Black Adam, The Rock có nhiều nỗ lực khi lần đầu đóng chính trong phim siêu anh hùng. Tài tử không còn giữ nét diễn hài thường thấy mà thiên về tâm lý, từ đó lột tả bi kịch và nội tâm nhân vật. Với kinh nghiệm lâu năm, anh không gặp khó khăn trong các cảnh hành động. Thân hình cường tráng và cơ bắp vạm vỡ của The Rock càng giúp Black Adam hiện lên sống động, đáng nhớ. Bên cạnh đó, tài tử Pierce Brosnan cũng chứng tỏ bản lĩnh khi đóng vai Dr. Fate. Dù là nhân vật phụ với đất diễn ít ỏi, anh vẫn để lại nhiều cảm xúc khi tái hiện hình ảnh siêu anh hùng can trường, hết mình vì lẽ phải.

Khi ra mắt, tác phẩm nhận ý kiến trái ngược từ giới phê bình và khán giả. Phim được xếp loại “thối” trên Rotten Tomatoes với 44% bình chọn. Trong khi đó, điểm số trên IMDb ở mức khá với 7.3/10 điểm. Phần lớn ý kiến đánh giá phim có nhiều thay đổi, sáng tạo so với các tác phẩm trước từ nhà DC. Tuy nhiên, điểm trừ là kịch bản còn đơn giản, đi theo lối mòn quen thuộc, cú twist ở cuối dễ đoán nên chưa tạo được bất ngờ. Nhịp phim dồn dập với nhiều cảnh hành động diễn ra liên tiếp, ít có nhiều khoảnh khắc sâu lắng. Thời lượng dài, lên đến 124 phút dễ khiến người xem cảm thấy mệt mỏi.