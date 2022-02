Khi sự sống được vun đắp từ nghịch cảnh

Gần tới nhà, tôi thấy có một chị ngồi bán món gì đặt trong mấy bịch con con trên một thùng xốp. Hóa ra là thịt bò thái sẵn. Tôi mua giúp một ít để chị về sớm, đang lấy tiền trả thì chợt nhận ra sau lớp khẩu trang là khuôn mặt quen quen. Hỏi ra mới hay lúc trước chị bán rau ngoài khu chợ gần nhà, giờ chợ truyền thống này tạm ngừng hoạt động nên chị chuyển sang bán thịt bò một thời gian “rồi từ từ tính tiếp”. Nhớ đến dáng vẻ bận rộn luôn tay luôn chân của chị hồi ở sạp rau ngày trước, so với dáng ngồi xếp gối đan tay vì lâu lâu mới có người mua như bây giờ, mới thấy nó khác xa lắm.

Những người kinh doanh nhỏ lẻ còn bán được thứ nọ thứ kia như thế này, và cả những người vẫn còn có thể làm việc từ xa như tôi, tính ra đã rất may mắn. Lúc đó, không biết bao nhiêu công nhân, sinh viên và người lao động các ngành nghề khác bị mất việc làm, phải lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, vật lộn với bài toán đi - ở giữa muôn trùng bất định.

Không trụ lại nổi với chi phí thuê nhà, ăn uống, họ đành chấp nhận gồng gánh nhau đổ về quê trên những chiếc xe máy chất đầy nồi niêu xoong chảo. Hòa vào dòng người, có cặp vợ chồng còn chở theo 15 con chó và một con mèo từ Long An về Cà Mau. Không may mắn như hai chú vịt trong khu phố tôi, 16 con vật này đã bị “tiêu hủy vì lý do phòng dịch”.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ là vậy. Nếu không có những ngày âm u, có lẽ con người sẽ không học được cách nâng niu, quý trọng những ngày nắng đẹp. Hai chú vịt trong xóm tôi đến nay chỉ còn một con (con còn lại bị một con chó nhà bên tấn công và không qua khỏi), trở thành thú cưng bất đắc dĩ của cả gia đình. Họ còn đeo vòng cổ cho nó, thỉnh thoảng cho vào một chiếc túi treo lên xe máy để chở đi chơi. Với tôi, chú vịt này giống như “chứng nhân” của một thời hy vọng đã mãi mãi trôi vào quá vãng.

Giờ đây khi một mùa Xuân mới đến, người ta lại nghĩ về cái trứng, mớ rau, miếng thịt, con cá… nhưng không phải để dự trữ cho những ngày mai bất định nữa mà là để chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy, đoàn viên, sau một năm quá nhiều nhọc nhằn.

Với những con người ở vùng đất Sài Gòn nói riêng và cả dãy đất hình chữ S nói chung, tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra đều để hướng đến mục đích giúp cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, can trường hơn!