Khi Sao công khai đồng tính

Tất nhiên trước đó qua những gì Vũ Cát Tường thể hiện trên sân khấu, phong cách ăn mặc, điệu bộ cho đến lựa chọn đại từ nhân xưng trong các bài hát của mình, khán giả cũng đã đủ thấy một Vũ Cát Tường muốn… lấy vợ cỡ nào.

Một cách khác được nhiều ngôi sao chọn lựa: hành động chứ không tuyên bố. Vài người, cả nam và nữ, công khai mối quan hệ thân thiết với bạn đồng giới mà chưa từng tiết lộ một lời về giới. Và họ vẫn phát triển sự nghiệp tốt, thậm chí còn tốt hơn từ khi có “tình mới”.

Có thể thấy đây là một cách tuyên bố an toàn và cũng không kém phần hùng hồn. Nhưng các ngôi sao thế hệ sau không dừng lại ở đó. Nhất là những người thuộc cộng đồng chuyển giới như Hương Giang, Lynk Lee hay Lê Thiện Hiếu. Vì giới tính thật của họ đối lập với cơ thể sinh học và họ đã viện đến phẫu thuật để được sống đúng với con người bên trong.

Thiện Nhân (bên phải) chọn cách livestream để công khai câu chuyện của mình



Đương nhiên sẽ có những lời nói ra nói vào nhưng thực tế cho thấy việc các ngôi sao công khai giới tính không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của họ. Trừ tác động chủ quan: khi tự giải tỏa được tâm lý bản thân, họ sẽ thoải mái và dễ thăng hoa hơn trong nghệ thuật.



Cũng như Vũ Cát Tường, Lynk Lee vui mừng kết thúc hơn 30 năm gồng mình mệt mỏi. “Tôi từng nhận được nhiều lời tỏ tình từ con gái nhưng phải từ chối và cho biết chỉ coi cô ấy như em gái. Làm sao có thể lừa dối trong chuyện tình cảm được. Giờ thì, tôi quen dần với cuộc sống của một cô gái. Như bất cứ ai, tôi cũng mưu cầu hạnh phúc”, cô nói.



Hạnh phúc là một khái niệm linh hoạt. Không phải người chuyển giới nào cũng có điều kiện hoặc mong muốn phẫu thuật. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ không hạnh phúc. Hẳn là cũng như vậy với những người chọn công khai hoặc giữ kín giới tính của mình. Ai cũng có lý do để lựa chọn cách sống phù hợp.



Nhưng không phải ai cũng được thoải mái thời gian và có sự chuẩn bị để công khai giới tính hay tình cảm. Đó là trường hợp của Thiện Nhân - Quán quân Giọng hát Việt Nhí 2014. Cô đón tuổi 20 bằng một sự lột xác: Tách khỏi gia đình, chuyển ra ngoài ở cùng bạn gái - người mà cô xác định cưới. Tuy nhiên thông báo về giới tính và “tình trạng mối quan hệ” của Thiện Nhân bị chìm lấp trong bi kịch gia đình.



Theo lời kể của Thiện Nhân và bạn thì Nhân từng bị người thân lợi dụng tài chính, thậm chí hành hung. Cô rời khỏi nhà một phần do bị người thân cướp quyền điều hành fanpage. Bạn của Thiện Nhân cho biết thêm Nhân từng có ý định tự tử sau những căng thẳng kéo dài với gia đình.



Hiện nay Thiện Nhân phải giấu địa chỉ nơi ở với gia đình, ngừng biểu diễn và tập trung vào kinh doanh cùng bạn. Thiện Nhân cho hay cô đã “cố gắng giữ hết mức có thể để gia đình bình an mà sống” nhưng không được.



Cô cũng không khẳng định mình đã đủ chín chắn ở tuổi 20 nhưng dù sao cũng đã lớn, có sự nghiệp trong tay (suốt 8 năm qua cô cho hay mình là người cáng đáng gia đình). Và đã đến lúc xây dựng hạnh phúc cho bản thân. Cô cũng khẳng định khi nào ổn định sự nghiệp sẽ cùng bạn về xin phép gia đình một lần nữa.



Qua việc mạnh mẽ đối diện và chia sẻ sự thật của Thiện Nhân và bạn, khán giả càng thêm hiểu và thông cảm với những khó khăn mà cô đã gặp phải, phần nào bắt nguồn từ việc nổi tiếng và phải đi làm từ sớm. Câu chuyện của Thiện Nhân dù không vui nhưng cũng đã mở ra một tương lai tươi sáng cho người trong cuộc. Và cũng là cho cộng đồng LGBT (Đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới). Việc người nổi tiếng công khai, sống thật với giới tính chắc chắn sẽ ảnh hưởng tích cực tới quan niệm xã hội về các giới tính thiểu số.



Một khán giả đã kể lại câu chuyện của mình dưới vlog có 9,5 ngàn lượt thích của Vũ Cát Tường: “Mình đã giả vờ vu vơ vô tình để mẹ mình xem video Tường mặc chiếc váy và nói ‘I am gay’. Câu đó đánh động rất nhiều đến mẹ của mình, vốn là người không quá hiểu biết về LGBT. Mẹ quay sang hỏi mình: ‘Vậy Vũ Cát Tường là thế nào? Mẹ không hiểu’. Mình giải thích xong, mẹ im lặng một lúc và hỏi: ‘Con có giống như vậy không?’. Mình gật đầu rồi hai mẹ con cứ vậy ngồi khóc. Mình chưa thể công khai với cả gia đình nhưng ít nhất mình có mẹ đồng hành. Cảm ơn sự dũng cảm của Tường!”.



Trong bộ phim đam mỹ Nhật Cherry magic: 30 tuổi vẫn còn zin sẽ biến thành phù thủy đang chiếu rạp, cặp đồng tính nam phải thuyết phục bố mẹ hai bên bằng việc cam kết một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Đó cũng là một sức ép với người đồng tính, thường bị mặc định là đua đòi, dễ dãi. Trong khi đã yêu thì bất cứ giới nào cũng đều phải trải qua đủ mọi cung bậc. Ai dám tự tin mình mẫu mực, khôn ngoan, từ đầu đến cuối yêu mỗi người?! Một vài ý kiến cho rằng Thiện Nhân sẽ cảm thấy tiếc với những gì cô thể hiện hôm nay. Nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn rất nhiều nếu Nhân không thể cất lên tiếng nói của mình, vào thời điểm này.



Điều chúng ta nên làm là hãy yêu thương nhau nhiều hơn khi còn có thể mà thôi. Như chia sẻ giản dị của ca sĩ Thanh Hà - người đang hợp tác hiệu quả với ca - nhạc sĩ Phương Uyên không chỉ trong âm nhạc: “Tình yêu đã làm tôi đẹp và tôi muốn lan tỏa niềm hạnh phúc này đến với những người đang yêu. Còn ai chưa yêu thì hãy yêu đi vì tình yêu làm cho chúng ta thăng hoa, hạnh phúc sẽ làm cho chúng ta đẹp”. Nhưng để có thể chấp nhận và yêu một người khác, chắc chắn chúng ta nên làm điều đó với bản thân mình trước đã.