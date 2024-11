Khi qua gờ giảm tốc hay ổ gà có nên đạp phanh?

Việc đạp phanh khi qua ổ gà hay gờ giảm tốc sẽ gây hư hại cho xe, nhất là hệ thống treo của xe, vì thế tài xế cần giảm tốc từ sớm. Trong quá trình lưu thông, tài xế sẽ khó tránh những đoạn đường xấu như gờ giảm tốc hay ổ gà. Để giảm cảm giác xóc, nhiều người hay chọn cách đạp phanh. Tuy nhiên, nhiều tài xế có kinh nghiệm cho rằng điều này có thể gây hư hại cho xe. Chức năng của gờ giảm tốc là buộc các phương tiện phải giảm tốc độ, để đạt được mục đích an toàn và giảm khả năng xảy ra tai nạn ở một mức độ nhất định. Vậy tại sao chúng ta không thể đạp phanh khi vượt qua gờ giảm tốc? Chuyên gia khuyến cáo không nên đạp phanh khi qua gờ giảm tốc. (Ảnh minh họa). Lý do là hầu hết tài xế chỉ bắt đầu đạp phanh khi bánh xe sắp chạm gờ giảm tốc, thậm chí là chạm gờ giảm tốc. Khi tông vào gờ giảm tốc và đạp phanh sẽ tạo nhiều áp lực lên hệ thống treo trước và bánh trước của ô tô, dẫn đến lốp ô tô có khả năng bị nổ, rất nguy hiểm. Một số tài xế khi qua gờ giảm tốc chọn một lốp để vượt, lốp còn lại đi vòng phía bên kia gờ giảm tốc. Thế nhưng, cách làm này cũng sai và gây ra những hư hỏng nhất định cho hệ thống treo. Vì một bánh xe kia phải chịu toàn bộ lực tác động, hệ thống treo có thể bị biến dạng theo thời gian. Trong khi đó, nhiều tài xế không giảm tốc khi đi qua gờ giảm tốc mà tăng tốc để đi. Cách này cũng không tốt bởi nó sẽ khiến khung xe chạm đất, gây hư hại nhất định. Vậy vượt gờ giảm tốc như thế nào cho đúng? Để vượt gờ giảm tốc đúng cách, trước hết tài xế phải giảm tốc độ. Khi thấy gờ giảm tốc phải đạp phanh trước để giảm tốc độ. Tránh đợi đến khi sắp chạm gờ giảm tốc mới đạp phanh. Khi bánh trước của ô tô sắp chạm vào gờ giảm tốc, chúng ta phải nhả phanh để giảm thiểu tác động. Khi bánh trước của ô tô vượt qua gờ giảm tốc, chúng ta không nên vội đạp ga mà đợi bánh sau qua gờ giảm tốc rồi mới đạp ga. Tương tự, với ổ gà cũng vậy. Để tránh ổ gà, tài xế hãy giữ khoảng cách với xe trước để nhìn thấy mặt đường, tránh yếu tố bất ngờ. Trường hợp không thể tránh, hãy ngừng đạp phanh trước khi qua. Lốp xe vẫn tiếp tục lăn, từ bên này sang bên kia, do đó phân bố lực va chạm ra các vùng khác nhau. Xe có thể vẫn bị hỏng, nếu tốc độ quá cao hay mép hố quá sắc nhưng đó sẽ là tổn hại nhỏ nhất. PHƯƠNG NAM(Tổng hợp)