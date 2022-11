Khi những kẻ bừa bãi điều khiển 'nguồn nguy hiểm cao độ'

Xem thêm: Xe tải lùi cán chết 3 người: Nam quân nhân đau đớn về gặp mẹ và 2 em lần cuối

Xem lại đoạn video camera ven đường ghi lại cảnh chiếc xe tải hạng nặng đột ngột dừng giữa đường rồi điềm nhiên lùi lại cán chết ba mẹ con đi xe máy phía sau, tôi rùng mình ớn lạnh. Mặc dù khoảng cách từ camera đến hiện trường vụ việc khá xa, nhưng vẫn nghe tiếng la hét thất thanh và âm thanh ghê rợn khi chiếc xe cán qua người những nạn nhân xấu số.

Từ lúc ấy, đầu óc tôi chỉ quay cuồng với những câu hỏi dồn dập, lặp đi lặp lại không dứt: Làm sao mà kẻ lái xe đột ngột dừng chiếc xe tải hạng nặng giữa quốc lộ, rồi làm sao hắn lại điềm nhiên lùi chiếc xe to lớn, cồng kềnh đến thế mà không hề có chút do dự. Chưa nói gì đến nguyên tắc an toàn tối thiểu, chiếc xe tải hạng nặng dừng đột giữa đường đã có thể gây nguy hiểm cực độ cho những phương tiện phía sau, chứ đừng nói đến thái độ điềm nhiên lùi lại hàng chục mét.

Bất cứ người lái xe nào cũng hiểu rằng, dừng lại giữa đường thì chắc chắn sẽ có phương tiện và người điều khiển phía sau xe. Vì thế mà ngay cả người lái xe máy khi muốn lùi lại, theo nguyên tắc an toàn tối thiểu, cũng phải ngoái lại quan sát. Đằng này, đó lại là cả một chiếc xe tải hạng nặng, người lái không thể quan sát phía sau nếu không có camera.