Khi người Quảng Nam ăn mì Quảng ở Sài Gòn

Mì Quảng là món ăn đặc trưng gắn liền với dân Quảng Nam từ người già đến trẻ nhỏ, có người ví món mì thân thuộc với người Quảng như cách người Việt ăn cơm hàng ngày. Thành ra mỗi khi xa quê, đi đến một vùng đất lạ nào đó, người Quảng Nam luôn tìm cho mình một địa chỉ bán mì Quảng ưng ý, như tìm về một phần nào đó hương vị của quê nhà.

Trương Văn An, người Hội An, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM chia sẻ về món ăn thân thuộc, gắn với tuổi thơ của anh. Ở quê nhà An, mì Quảng luôn có mặt ở những hàng quán dân dã với giá bình dân, người ta có thể ăn vào sáng, trưa, chiều, tối đều được. Ngoài ra, món ăn còn xuất hiện trong những bữa tiệc, cúng giỗ trong gia đình.

"Ngày giỗ ở nhà mình hay nấu mì Quảng lắm, không chỉ có mì nước mà còn mì xào nữa. Mì Quảng xào thì thường dịp đó mới có chứ bình thường người ta không bán, nên mình cũng hay háo hức chờ đến cúng, giỗ để được ăn", An nói.