Khi người dân 'thắt' hầu bao

Cũng chị Ngọc kể: “Công ty nơi tôi làm việc, rất nhiều cô chú lớn tuổi, làm khoán khi có đơn hàng, thu nhập cả ngày chỉ được 80.000 đồng, không có lương cứng. Việc ít do đơn hàng suy giảm nên chỉ nhận được vài trăm nghìn đồng/tháng, rất khó khăn”.

“Tôi phải cắt giảm tối đa chi tiêu cho ăn uống, để đảm bảo các khoản cố định, nhất là tiền ăn, học của con. Trước đây thi thoảng có thêm quà bánh, nhưng giờ với từng đó tiền, con có gì ăn đấy. Sữa chua, bánh kẹo không thể mua như trước. Bữa cơm có tôm hay thịt bò giờ là món ăn xa xỉ đối với gia đình. Rất may mắn là hiện nhà mình có vườn, ao nên vẫn tăng gia để có nguồn rau, cá duy trì sinh hoạt”, chị Ngọc chia sẻ.

Gần nửa năm qua, mỗi tháng, bà mẹ 2 con này chỉ nhận được hơn 3 triệu tiền lương. Chị Ngọc luôn phải co kéo lo sinh hoạt phí cho cả gia đình 3 người lớn, 2 trẻ em.

Từ đầu năm 2023 đến nay, chị Mè Ngọc (31 tuổi, ở Thái Bình) liên tục bị giảm giờ làm, thu nhập còn 1 nửa so với trước đó. Doanh nghiệp chị Ngọc làm việc đóng tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (Thái Bình), đang thiếu trầm trọng đơn hàng, công nhân chỉ làm khoán khi có việc.

Theo điều tra của Tổng cục Thống kê, năm 2022, chi tiêu bình quân đầu người giảm 3,3% so với năm 2020, chi tiêu ở khu vực thành thị giảm 13,6%. Quý 1/2023, tổng tiêu dùng cuối cùng của nền kinh tế chỉ tăng 3,02%, tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm, giai đoạn 2015-2023. Chi tiêu bình quân đầu người xấp xỉ 2,8 triệu đồng/ tháng, giảm 3,3% so với 2020. Mức chi ở các hộ giàu nhất là 4,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 3,2 lần nhóm nghèo nhất.

Chị Lê Thị Ngân (ở Hà Nam), công nhân tại khu công nghiệp Đồng Văn 2 cũng nhiều tháng nay phải chi tiêu “thắt lưng buộc bụng”, vì lương cơ bản không đủ sống.

Trước đây, chị Ngân thu nhập 10 - 12 triệu đồng/tháng tính cả tăng ca; giờ chỉ được một nửa.

“Bây giờ thi thoảng mới có tăng ca và công nhân phải bốc thăm để xem ai được chọn làm tăng ca. Thu nhập giảm, tôi phải chi tiêu dè sẻn”, chị Ngân nói.

Tại khu vực đô thị, nhiều người cũng phải cắt giảm chi tiêu vì thu nhập sụt giảm. Chị Nguyễn Phương, nhân viên một công ty truyền thông tại Hà Nội cho biết, gần đây, thu nhập của chị chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/tháng, thấp hơn trước 3-4 triệu đồng.

Hợp đồng không có, công ty cũng cắt giảm toàn bộ những khoản tăng thêm. Chi tiêu tại thành phố đắt đỏ, chị Phương phải gọi điện về quê nhờ bố mẹ “tiếp tế” thực phẩm. Bữa ăn hằng ngày buổi trưa cũng được chuẩn bị sẵn tại nhà.