Khi nấu ăn bằng đường phèn, đừng ngẫu nhiên chọn loại “vàng” hay “trắng”: Chúng rất khác nhau và điều bạn nên biết

Đường phèn vàng được làm từ nước mía. Vì vậy, nó có chứa một số chất dinh dưỡng từ mía như vitamin, khoáng chất, axit amin,… Những thành phần này có thể giúp cơ thể con người tiêu hóa, tăng cảm giác thèm ăn, bổ sung năng lượng và có một số chức năng làm ẩm phổi, giảm ho, thanh nhiệt và giải độc.

Vì đường phèn trắng được làm từ glucose nên thành phần dinh dưỡng của nó tương đối đơn giản. Chủ yếu là carbohydrate, những thành phần này có thể cung cấp lượng calo cần thiết cho cơ thể con người, đồng thời có tác dụng nhất định trong việc giảm ho, giảm đờm, làm dịu cổ họng, thanh nhiệt.

5. Cái nào phổ biến hơn?

Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc: Đường phèn vàng hay đường phèn trắng được ưa chuộng hơn? Thực ra điều đó tùy vào sở thích và thói quen cá nhân. Có người thích mùi thơm mạch nha của đường phèn vàng và cho rằng nó có hương vị và kết cấu đậm đà hơn. Có người thích vị ngọt sảng khoái của đường phèn trắng và nghĩ rằng nó có kết cấu tốt hơn, nó có cảm giác tinh khiết và tươi mát hơn.

Tuy nhiên, xét theo sản lượng bán ra trên thị trường thì sản lượng đường phèn trắng bán ra cao hơn đường phèn vàng. Có thể do giá thành sản xuất đường phèn trắng thấp hơn đường phèn vàng, nên giá bán đường phèn vàng thường cao hơn. Màu sắc của đường phèn trắng cũng dễ thu hút người dùng hơn, và do được sản xuất bằng công nghệ hiện đại nên người dùng sẽ cảm thấy vệ sinh và an toàn hơn.

Như vậy, qua phần giới thiệu ở trên, chúng ta có thể biết, sự khác biệt giữa đường phèn vàng và đường phèn trắng không chỉ ở màu sắc mà còn ở quá trình tinh chế, đặc tính mùi vị, món ăn phù hợp để nấu ăn, giá trị dinh dưỡng, v.v...

Mỗi loại đều có ưu, nhược điểm và cách áp dụng riêng. Khi mua và sử dụng chúng ta phải lựa chọn loại đường phèn phù hợp theo sở thích và nhu cầu của mình thì mới có thể chế biến được nhiều món ngon hơn.

Theo Tổ Quốc