Khi nào Việt Nam sẽ tiêm mũi 4 vaccine phòng Covid-19?

Cụ thể, ở những người đã tiêm mũi tăng cường thứ hai, khả năng không bị nhiễm bệnh có dấu hiệu giảm 4 tuần sau khi tiêm, trong khi khả năng ngăn bệnh trở nặng không thay đổi trong vòng 6 tuần sau khi tiêm.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần tiến hành thêm nghiên cứu để đánh giá về khả năng bảo vệ dài hạn của vaccine này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định dịch Covid-19 sẽ không biến mất hoàn toàn, có thể sớm trở thành bệnh lưu hành, đồng nghĩa với việc tỷ lệ người dân có kháng thể cao nhờ được tiêm chủng hoặc do đã nhiễm bệnh, số ca mắc mới tăng ở mức ổn định. Hiện nay, WHO khuyến khích các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững.

Việt Nam nghiên cứu việc tiêm mũi 4 vaccine phòng Covid-19