Khi nào trẻ mắc cúm B cần đến cơ sở y tế?

PGS.TS.BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh cúm B phần lớn là nhẹ và tự hồi phục, chủ yếu điều trị và chăm sóc tại nhà.



Với những trẻ cúm nhẹ, chủ yếu điều trị triệu chứng. Theo đó, cha mẹ cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà với môi trường sạch sẽ, thoáng mát thông gió.

Các triệu chứng thường gặp của cúm B gồm sốt, đau rát họng, ho khan, đau đầu. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ dùng thuốc hạ sốt nếu trẻ có sốt trên 38,5 độ C. Các thuốc có thể sử dụng là paracetamol liều từ 10 -15 mg/kg/lần (không dùng với các trẻ có các bệnh gan), hoặc ibuprofen liều 6-8 mg/kg/lần (không dùng với trẻ giảm tiểu cầu hoặc nghi ngờ có sốt xuất huyết), khoảng cách dùng cách 4-6 giờ nếu sốt ≥ 38,5 độ C.



Cha mẹ nên cho trẻ ăn đồ ăn lỏng, mềm, cho uống thêm nhiều dịch (không dùng các loại nước ngọt công nghiệp): nước quả, dung dịch orezol…. Nếu trẻ có ho dùng các thuốc ho thảo dược; thông thoáng đường thở bằng nhỏ nước muối sinh lý, vệ sinh mũi bằng bấc bông tự cuốn…



PGS.TS.BS Tạ Anh Tuấn lưu ý cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế khi:



Trẻ sốt cao ≥ 39,5 độ C dùng thuốc hạ sốt và các phương pháp vật lý hạ nhiệt (phòng thoáng mát 26-29 độ, chườm nước ấm tích cực) nhưng không hạ. Hoặc trẻ sốt cao ≥ 38,5 độ C quá 3 ngày không có xu hướng thuyên giảm. Trẻ thở nhanh, thở bất thường: thở rít, khò khè, rút lõm lồng ngực, co kéo cơ hô hấp. Mạch nhanh so với tuổi (khi trẻ không sốt) vân tím, lạnh chi (khi không sốt cao). Trẻ không ăn, uống. Trẻ có biểu hiện mất nước: môi se, mắt trũng, niêm mạc miệng, lưỡi khô, khát nước đòi uống nước, hoặc đi tiểu ít (theo dõi thấy bỉm/tã ít ướt hơn bình thường). Thay đổi ý thức: trẻ không chịu chơi, quấy khóc, li bì, co giật… Trẻ lớn thấy kêu đau bụng, đau ngực, nôn nhiều... Hoặc cha mẹ, người chăm sóc cảm thấy lo lắng bất an về trẻ. Trẻ có các yếu tố nguy cơ gây bệnh nặng.



PGS.TS.BS Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, tùy thuộc vào tình trạng của trẻ khi thăm khám các bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm cần thiết, để từ đó đưa ra các chỉ định điều trị phù hợp với tình trạng của trẻ.