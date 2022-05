Khi nào nắng nóng xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ?

Trong cả thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1, độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Các khu vực khác, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN từ 20-40%; các khu vực khác thấp hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, xoáy thuận nhiệt đới khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông từ khoảng giữa tháng 6/2022, nhưng xác suất xuất hiện chưa cao.