Khi nào miền Bắc chấm dứt nắng nóng?

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời điểm có nắng nóng gay gắt nhất nằm trong khung 12h-15h, tập trung ở nhiều tỉnh, thành phố Tây Bắc Bộ như Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai...

Tại Hà Nội, thời gian có nắng nóng trong ngày duy trì từ 11h đến 18h. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô được dự báo lên tới 38 độ C, người dân sẽ cảm thấy oi bức hơn so với một ngày trước.

Đáng lưu ý, mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời khả năng cao hơn 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo, phụ thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa. Người dân hạn chế tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao do nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.